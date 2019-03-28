Глава Якутии подписал указ о запрете приема мигрантов на работу сроком на один год

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.

Также глава республики дополнил перечень сфер, куда не могут быть трудоустроены мигранты с трудовым патентом. Теперь мигранты в Якутии не могут работать в правовой отрасли, бухгалтерской, архитектурной и инженерно-технической, а также в научной.

Айсен Николаев внес дополнения, которые касаются установления запрета на трудовую деятельность мигрантов по различным видам экономической деятельности. Теперь мигрантам будет отказано в приеме на работу на производстве пищевых продуктов, одежды, на предприятиях связанных с перевозкой пассажиров и различных грузов, а также в сфере здравоохранения и образования.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о происходящем в Якутии. После недавнего инцидента с мигрантом из Киргизии, который изнасиловал местную жительницу, в Якутии прошла серия митингов и протестов. Жители Якутии требуют от местных властей принять жесткие меры по отношению к мигрантам, а так как власти бездействуют, то начинают брать инициативу в свои руки.

На фото: Айсен Николаев

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