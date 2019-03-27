Суд запретил китайской компании строительство завода на Байкале.

Кировский районный суд Иркутска запретил 27 марта строительство завода по розливу питьевой воды в поселке Култук на Байкале. С требованием о запрете в суд обратилась Западно-Байкальская природоохранная прокуратура.
Сотрудники прокуратуры выявили нарушения при организации общественных слушаний и экологической экспертизы по вопросу строительства предприятия. Оказалось, что на отведенном участке обитают краснокнижные птицы. Кроме того, на стройплощадке были найдены производственный мусор и следы разлива нефтепродуктов.
Инвестором завода, рассчитанного на розлив 190 миллионов литров байкальской воды в год, является китайская компания. 80% продукции предприятия планировалось направлять в Китай и другие страны.
Как сообщала "Правда.Ру" работы на объекте были приостановлены судом 15 марта. В кампании против сооружения промышленного объекта на берегу озера принял участие артист Сергей Зверев, устроивший 4 марта одиночный пикет на Красной площади. А 12 марта, во время встречи с российской сборной на Универсиаде-2019 в Красноярске, глава российского правительства Дмитрий Медведев обещал дать поручение тщательно изучить сложившуюся ситуацию.
Источник фото: Wikimedia. org
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