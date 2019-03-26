В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

В Москве скончался генерал-майор ФСБ Сергей Соколов.
Как сообщают средства массовой информации, тело сотрудника российской спецслужбы нашли в его квартире на севере Москвы. Сергею Соколову, согласно предоставленной информации, было 59 лет.
Отмечается, что последний раз генерал-майор ФСБ выходил на связь с родными в начале текущего месяца. С тех пор, как это не удивительно, пожилого Сергея Соколова так никто и не хватился.
Примечательно, что рядом с телом генерал-майора ФСБ были обнаружены его документы — военный билет и пенсионное удостоверение. Также в квартире нашли несколько пистолетов, охотничье ружье и несколько сотен патронов к огнестрельному оружию.
Источник в правоохранительных органах сообщил средствам массовой информации, что, согласно предварительным данным, криминальной составляющей в смерти сотрудника российской спецслужбы нет.
Отметим, что Сергей Соколов работал когда-то в отделе КГБ СССР, которое специализировалось на охране московского Кремля. Позже он возглавил одно из управлений ФСБ РФ. Чем именно занимался Соколов, не уточняется.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший сотрудник Службы безопасности Украины, переметнувшийся в 2014 году на сторону Российской Федерации, рассказал о секретных украинских тюрьмах на Донбассе.
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