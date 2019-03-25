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С роддомом не вышло: «Штаб Зюзино» начал борьбу за школу искусств

Россия » Центр » Москва

Правительство Москвы объявило о плановом ремонте в детской школе искусств №11 в Ясенево.  Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов заявил о том, что проектная документация на проведение капитального ремонта согласована.

С роддомом не вышло: «Штаб Зюзино» начал борьбу за школу искусств. 401453.jpeg

«Детская школа искусств №11 отпраздновала в прошлом году свой 50-летний юбилей. Сегодня образовательная организация осуществляет подготовку по следующим направлениям: хореография, музыкальный фольклор, струнные, духовые и народные инструменты, вокально-хоровое искусство, фортепиано, изобразительное искусство. В ходе капитального ремонта здание школы обновят, чтобы сделать его удобнее для учащихся и преподавателей», - пояснил Валерий  Леонов.

Однако такому решению властей воспротивились муниципальные депутаты соседнего района Зюзино из так называемого «Штаба Зюзино» Юрий Самгин и Константин Янкаускас. Они посчитали, что плановый ремонт следует взять под общественный контроль и принялись агитировать родителей учеников ДШИ №11.  

«В планы администрации школы, со слов родителей, входило распределение учеников и педагогического состава по районным школам, в том числе, в Северное Бутово. Безусловно, родители с таким поворотом не согласны и готовы действовать», - написал на своей странице в Facebook Юрий Самгин.

Господа из «Штаба Зюзино» известны шумихой, которую они устроили вокруг капитального ремонта роддома №10. Вот уже несколько месяцев под предводительством Константина Янкаускаса в Зюзино проходят собрания и митинги за сохранение данного медучреждения.

Между тем, именно Янкаускас и приближенные к нему муниципальные депутаты помешали провести плановый ремонт роддома в 2014 году. В результате бюджетные деньги были направлены на нужды других столичных медицинских объектов. За пять лет здание пришло в полную негодность, роддом не отвечает никаким установленным нормам. Для  рожениц действовал всего один туалет на этаж, реанимационное отделение не могло принять более восьми грудничков одновременно, вентиляция не соответствовала нормативам, и было еще множество других проблем, включая нарушения норм санитарно-эпидемиологического режима.

В результате в ноябре 2018 года власти приняли решение закрыть роддом №10, а всех рожениц перевести в Центр планирования семьи и репродукции. Никаких проблем распределить будущих рожениц также не возникло, тем более только десятая часть будущих мам из Зюзино выбирала именно этот роддом.

Но тут Янкаускас и его команда подняли шумиху под лозунгом «Зюзино лишают последнего рододома». То, что в принципе на 130 районов Москвы приходится около трех десятков роддомов, муниципальных депутатов не смутило. При активной поддержке либеральной оппозиции, включая Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, была устроена шумиха в прессе. Сделано это было, разумеется, исключительно для набора политических очков, потому что никакой практической выгоды и смысла в них не было - здание в любом случае не пригодно для содержания рожениц.    

Когда после многочисленных комментариев и объяснений московских властей всех уровней бессмысленность этой затеи стала очевидна всем, зюзинские активисты обратили свое внимание на детскую школу искусств №11. Сейчас Янкаускас и Самгин играют на эмоциях граждан точно так же, как делали это уже дважды в 2014 и в 2018/19 годах в случае с роддомом № 10.

Если жители пойдут на поводу у Янкаускаса и Самгина, очевидно, есть риск, что вместо нескольких месяцев неудобств их ждут годы проволочек. Ведь все пять лет, что откладывался ремонт роддома в Зюзино, роженицы попадали в не самые лучшие, особенно для Москвы, условия, о которых было сказано выше.   

Но на это обстоятельство «Штабу Зюзино» плевать, ведь до выборов в Московскую городскую думу остается всего полгода - им надо срочно продемонстрировать избирателям свою мнимую значимость и полезность. Итогом же будут сорванные сроки ремонтных работ. Главная задача не дать отремонтировать школу до 1 сентября, когда с началом учебного года проблема станет особенно острой. А там до выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, останется всего неделя. И «борцы за школу искусств» в глазах жителей Ясенево и соседних районов окажутся рыцарями на белом коне.    

 

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Темы Москва Зюзино медицина роддом №10 Юрий Самгин Константин Янскаускас
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