Таганрогские чиновники предупредили горожан об опасности кукл LOL

Департамент потребительского рынка администрации Таганрога определил, что куклы LOL не соответствуют требованиям безопасности, прописанным в законодательстве

Так в продукции двух компаний: "Yili Hanson Trade Logistics Co., Ltd" и "Yining jiefang West Roal"содержание формальдегида и фенола превышает норму в несколько раз. По итогам проверки, чиновники сделали официальное заявление и призвали горожан быть осторожнее с товарами данных компаний, в частности с куклами LOL.

Заявление чиновников вызвало бурную реакцию таганрожцев в социальных сетях. Жители города сетуют на то, что с момента продаж этих кукол прошел не один год, однако местные власти решили известить жителей об опасности только сейчас. Во многих семьях уже присутствуют целые коллекции кукол LOL.

Кроме того, горожане подвергли критике местные власти за то, что они "играют в куклы" вместо того, чтобы заняться реальными проблемами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об интересном событии из мира игрушек. Недавно в США была представлена новая кукла Барби в хиджабе и с саблей. Ее прообразом послужила американская фехтовальщица-саблистка Ибтихадж Мухаммад, которая, выступая в мусульманском головном уборе, стала бронзовой призеркой Олимпийских игр 2016 года.

Читайте также:

В США появилась новая Барби — в хиджабе и с саблей