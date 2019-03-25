Тело экс-охранника главы Чечни выдали родным без почек и легких

Из тела Аюба Тунтуева, скончавшегося в исправительной колонии 12 марта, пропали почки и легкие. Этой информацией с интернет-изданием "Кавказский узел" поделился участник заседания совета при президенте Чечни, которое прошло 21 марта.

Аюб Тунтуев работал охранником первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. В 2008 году суд приговорил его к 24 годам заключения за теракт в чеченском селе Знаменское. В 2017 году его снова осудили, признав виновным в вооруженном нападении на российских военных в 2000 году. Во время следствия по этому делу Тунтуев дал признательные показания, но затем заявил, что сделал это под пытками.

С августа 2017 года Тунтуева содержали в одиночной камере. Он жаловался адвокату на пытки, принуждение к даче показаний об участии в бандформированиях и угрозы "живьем" не выпустить из колонии.

Родственникам Тунтуева сообщили, что причиной его смерти стало самоубийство. Однако, как сообщает "Кавказский узел", они в это не поверили. Кровоподтеки на теле покойного привели его близких к мысли, что он был сильно избит. Пропажа внутренних органов также усиливает подозрения о насильственном характере смерти.

Совет при главе Чечни обратился к руководству Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой предоставить полную информацию по данному инциденту.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские мужчины на воле умирают чаще, чем в тюрьме

Источник фото: Кадр из видео ГТРК "Дон"

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