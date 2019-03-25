Жителю Магадана вынесли приговор за клевету в отношении следователя

Любопытный инцидент произошел в Магадане. Там, впервые за последние несколько лет, суд вынес обвинительный приговор за клевету в отношении сотрудника правоохранительных органов.
Так, согласно предоставленной информации, суд признал виновным мужчину, который распространил ложные сведения о представителе регионального управления следственного комитета.
Примечательно, что россиянин оказался на скамье подсудимых второй раз. Несколько лет назад он покинул колонию-поселение. В ней он отбывал наказание за применение насилия к сотруднику силовой структуры. С того момента мужчина и затаил злость на представителей власти.
Согласно материалам дела, в одной из групп в социальных сетях мужчина увидел информацию о работе сотрудников регионального управления следственного комитета. Тогда осужденный, недолго думая, начал распространять заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию.
Суд назначил эмоциональному жителю Магадана наказание в виде обязательных работ в течение 250 часов. Но на данный момент приговор суда пока еще не вступил в свою законную силу. На обжалование решения у осужденного есть целых 10 дней.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники правоохранительных органов заподозрили женщину в торговле сильнодействующими психотропными препаратами. На самом же деле россиянка пыталась лишь продать излишек лекарств, купленных для шестилетнего сына, страдающего ДЦП и эпилепсией.
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