Жителю Магадана вынесли приговор за клевету в отношении следователя

Любопытный инцидент произошел в Магадане. Там, впервые за последние несколько лет, суд вынес обвинительный приговор за клевету в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Так, согласно предоставленной информации, суд признал виновным мужчину, который распространил ложные сведения о представителе регионального управления следственного комитета.

Примечательно, что россиянин оказался на скамье подсудимых второй раз. Несколько лет назад он покинул колонию-поселение. В ней он отбывал наказание за применение насилия к сотруднику силовой структуры. С того момента мужчина и затаил злость на представителей власти.

Согласно материалам дела, в одной из групп в социальных сетях мужчина увидел информацию о работе сотрудников регионального управления следственного комитета. Тогда осужденный, недолго думая, начал распространять заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию.

Суд назначил эмоциональному жителю Магадана наказание в виде обязательных работ в течение 250 часов. Но на данный момент приговор суда пока еще не вступил в свою законную силу. На обжалование решения у осужденного есть целых 10 дней.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники правоохранительных органов заподозрили женщину в торговле сильнодействующими психотропными препаратами. На самом же деле россиянка пыталась лишь продать излишек лекарств, купленных для шестилетнего сына, страдающего ДЦП и эпилепсией.

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