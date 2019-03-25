Замминистра образования Нижегородской области уволен за пьяное ДТП.

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Владимир Шахназаров 26 марта покинет свой пост. Причиной увольнения стала информация о ДТП, в которое попал Шахназаров, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.
"Такие сотрудники не должны работать на госслужбе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин жестко отреагировал на случившееся", — заявил заместитель губернатора Андрей Гнеушев.
ДТП с участием заместителя министра произошло 17 марта около 13.00 в городе Навашино. По сообщению пресс-службы областного управления МВД, Шахназаров "не выбрал безопасную скорость движения" и его иномарка врезалась в другой автомобиль. Травм никто из участников столкновения не получил, повреждены оказались только машины. Сотрудники полиции установили, что виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, как ростовскому священнику, устроившему ДТП в пьяном виде, запретили проводить службы.
Источник фото: МВД.рф
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