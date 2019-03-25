Глобальное потепление сделает юг России более засушливым - климатолог

Директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов рассказал, что в будущем причерноморские земли станут более засушливыми.
"Довольно большой регион причерноморский регион, включая Молдавию и Украину будет становиться более сухим. Мы провели расчеты, которые показывают, что ситуация будет только ухудшаться, то есть климат будет становиться более сухим. Причиной это является глобальное потепление", — прокомментировал свое заявление Владимир Катцов.
Он подчеркнул, что из-за глобального потепления на первый план выходит проблема водных ресурсов, которая может стать одной из главных проблем человечества в XXI веке.
Также Катцов пояснил, что глобальное потепление в этом регионе будет ощущаться все сильнее и чаще. Например, увеличиться продолжительность "теплых волн". Жара будет стоять дольше, а температура увеличится.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о предупреждении синоптиков относительно сильных апрельских морозов в некоторых регионах России.
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