Глобальное потепление сделает юг России более засушливым - климатолог

Директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов рассказал, что в будущем причерноморские земли станут более засушливыми.

"Довольно большой регион причерноморский регион, включая Молдавию и Украину будет становиться более сухим. Мы провели расчеты, которые показывают, что ситуация будет только ухудшаться, то есть климат будет становиться более сухим. Причиной это является глобальное потепление", — прокомментировал свое заявление Владимир Катцов.

Он подчеркнул, что из-за глобального потепления на первый план выходит проблема водных ресурсов, которая может стать одной из главных проблем человечества в XXI веке.

Также Катцов пояснил, что глобальное потепление в этом регионе будет ощущаться все сильнее и чаще. Например, увеличиться продолжительность "теплых волн". Жара будет стоять дольше, а температура увеличится.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о предупреждении синоптиков относительно сильных апрельских морозов в некоторых регионах России.

Читайте также:

Синоптики предупредили о сильных апрельских морозах в ряде регионов России