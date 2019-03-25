Россиянин, привязавший собаку к рельсам, рассказал о причинах своего поступка

Зоо-активисты провели поисковую работу с целью отыскать собаку, которая оказалась привязанной к рельсам у станции Антропшино в Ленинградской области. Для поиска животного они использовали фотографию, которую успел сделать машинист.

Активисты обошли ближайшие поселки и нашли собаку. Оказалось, что пса зовут Серега, он живет с 40-летним мужчиной и его родителями. Примечательно то, что хозяин пса не опроверг свою причастность к инциденту на железнодорожной станции, а лишь ответил, что "пес свое отжил".

Активисты потребовали у мужчины отдать собаку им, однако он отказался. Теперь защитники животных намерены обратиться в полицию.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала советы зоопсихолога по правильному общению с собакой. Собакам можно спать в постели вместе с хозяевами, в этом нет ничего ужасного, рассказала "Правде.Ру" зоопсихолог Милена Фаустова. Конечно, если хозяева не против такого единения. Стаи бездомных собак всегда отдыхают вместе, потому что это безопасно и тепло.

Фото: страница "Овчарка Лакки сбитая поездом" во "ВКонтакте"

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