Россиянин, привязавший собаку к рельсам, рассказал о причинах своего поступка

Зоо-активисты провели поисковую работу с целью отыскать собаку, которая оказалась привязанной к рельсам у станции Антропшино в Ленинградской области. Для поиска животного они использовали фотографию, которую успел сделать машинист.
Активисты обошли ближайшие поселки и нашли собаку. Оказалось, что пса зовут Серега, он живет с 40-летним мужчиной и его родителями. Примечательно то, что хозяин пса не опроверг свою причастность к инциденту на железнодорожной станции, а лишь ответил, что "пес свое отжил".
Активисты потребовали у мужчины отдать собаку им, однако он отказался. Теперь защитники животных намерены обратиться в полицию.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала советы зоопсихолога по правильному общению с собакой. Собакам можно спать в постели вместе с хозяевами, в этом нет ничего ужасного, рассказала "Правде.Ру" зоопсихолог Милена Фаустова. Конечно, если хозяева не против такого единения. Стаи бездомных собак всегда отдыхают вместе, потому что это безопасно и тепло.
Фото: страница "Овчарка Лакки сбитая поездом" во "ВКонтакте"
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Ни в одном государстве мира, посетовал Шнуров, нет подобного рода ведомства.
Дональд Трамп призвал признать аннексию Голанских высот. Разве это обдуманный шаг, ведь тогда можно с ним поспорить по поводу "аннексии Крыма"?