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В Хасавюрте с отравлением госпитализировали более 100 человек

Россия » Юг

Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в городе Хасавюрт в Дагестане достигло 104 человек. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС со ссылкой на заявление республиканского министра здравоохранения Залины Муртазалиевой. 

В Хасавюрте с отравлением госпитализировали более 100 человек. 401357.jpeg

"На данный момент в инфекционном стационаре городской центральной больницы находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции", - сказала она. 

Состояние госпитализированных оценивается как легкой степени тяжести. Власти региона советуют местным жителям соблюдать необходимые меры предосторожности и употреблять воду только после ее кипячения, а также чаще мыть руки. На данный момент в городе взяты пробы воды для проведения бактериологических и вирусологических исследований, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Как стало известно ранее, в Хасавюрте был зафиксирован рост заболеваемости острой кишечной инфекцией. По информации агентства "Интерфакс", причиной вспышки могли послужить незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, вода из которой поступает жителям города. 

По словам руководителя аппарата администрации Хасавюрта Султана Абдуралимова, ситуация находится под контролем и называть вероятной причиной массового отравления питьевую воду нельзя, поскольку есть "ряд других факторов". 

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Темы Россия Хасавюрт Дагестан отравление
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