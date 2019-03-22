Глава Кемеровской области объяснил появление слухов о числе погибших в "Зимней вишне".

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объяснил причину распространения ложных сведений о числе погибших при пожаре в ТК "Зимняя вишня" в первые часы трагедии.
По словам Цивилева, который в тот момент работал заместителем губернатора, первые списки жертв пожара составлялись на основании заявлений их родственников.
"Некоторые фамилии, имена, отчества подавали с ошибками, в результате были посчитаны дважды. Вот почему на начальном этапе цифра "плавала", — сказал губернатор корреспонденту РИА Новости.
В результате пожара погибло 64 человека, 41 из них были детьми. Однако в ряде СМИ тогда появились сообщения о 400 погибших, что спровоцировало слухи, будто бы власть скрывает истинные масштабы трагедии.
"Именно в тот момент, когда еще не было точных данных, появилось много людей, которые, преследуя свои цели, хотели раскрутить ситуацию. И были реальные и очень серьезные вбросы. Они шли, как правило, из-за рубежа и не имели ничего общего с реальным положением дел", — считает Цивилев.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении командира пожарного звена, боровшегося с пожаром в "Зимней вишне".
Источник фото: Администрация Кемеровской области
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