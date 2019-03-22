Челябинскую пятиклассницу избили за поддельные брендовые кроссовки

В одной из Челябинских школ пятиклассницу избили школьницы из параллельного класса. Оказалось, что причиной агрессии в адрес девочки стали якобы поддельные брендовые кроссовки "Balenciaga". Об этом рассказала мама девочки — Ксения Зинченко.

Ксения Зинченко пояснила, что конфликт начался еще 18 марта. В этот день ее дочь впервые пришла домой в слезах, но рассказывать о случившемся на захотела. Позже девочки из параллельного класса начали избивать ее дочь, требуя, чтобы пятиклассница сняла кроссовки, либо заплатила обидчицам дань.

В результате конфликта дочь Ксении Зинченко была госпитализирована с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

"Эти кроссовки мы купили две недели назад. Дочь попросила именно кроссовки этого бренда. Мы нашли только эту модель и отдали за них 7 тысяч рублей. Я понятия не имею, настоящие они или подделка, но кроссовки нормальные, тем более за такие деньги. Мои трое детей ходят в нормальной одежде. Мало того, что мою дочь избили ни за что, так еще и угрожают постоянно. Охрана в школе бездействует", — поясняет Ксения Зинченко.

Мама девочки заявила, что это не первый инцидент с агрессией школьников, с которым она сталкивается. По ее словам, несколько лет назад, когда ее сын учился в 9 классе, ему сломали нос на уроке английского языка. Парень пролежал около 10 минут без сознания, за это время ему никто не помог. Скорую также не вызывали. Ксения Зинченко подчеркивает, что больше не потерпит такого отношения со стороны преподавателей и самих учеников.

В администрации школы заверяют, что делают все возможное, чтобы разобраться в инциденте. Однако пока "не все так однозначно".

Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзорный материал, в котором изучала тенденцию избиения российских школьников за "неправильную" одежду.

Читайте также:

Как и почему в школах избивают за "неправильную" одежду