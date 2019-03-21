Курганские спасатели пожаловались на снимающих ЧП граждан

Сотрудники МЧС по Курганской области заявили о том, что чаще всего узнают о происшествиях из записей в социальных сетях, поскольку граждане не звонят в экстренные службы, а фиксируют чрезвычайную ситуацию на видео. Об этом сообщает агентство News.ru.
"В социальных сетях часто встречаются ролики, снятые очевидцами чрезвычайных ситуаций. Вместо того, чтобы позвонить в экстренные службы, люди снимают видео, выкладывают его в соцсети и пишут комментарии", - сетуют в областном ведомстве.
Сотрудники МЧС добавляют, что такие граждане подвергают опасности как жизнь людей, оказавшихся в зоне происшествия, так и свою собственную жизнь. Своевременное оповещение служб экстренной помощи является залогом оперативной помощи попавшим в беду людям. Без оповещения - службы не смогут среагировать достаточно быстро, даже несмотря на наличие у них высокотехнологичного спасательного оборудования.
Спасатели подчеркивают, что задача свидетеля любого происшествия - сообщить о нем экстренным службам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Курганской области поделились необычным сообщением от местного управления МЧС. Вместо привычного оповещения о сильном ветре и опасности гололедицы, жители получили сообщение с цифрами "66.763916".
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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