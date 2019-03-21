Амурский тигр погиб после нападения на человека

Житель Хабаровского края убил амурского тигра, забравшегося на его подворье. По факту гибели редкого животного правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Мужчина, застреливший тигра, утверждает, что был вынужден сделать это ради самообороны.

Начальник отдела сохранения объектов животного мира областного министерства природы Юрий Колпак говорит, что гражданин сам сообщил о произошедшем в полицию и охотнадзор.

"Житель поселка Золотой услышал рев коровы в сарае и пошел проверить, все ли в порядке. В сарае он обнаружил тигра и задавленную им корову. По словам мужчины, завидев его, тигр сделал резкий выпад в его сторону. Обороняясь, мужчина ударил хищника вилами", — передает слова Юрия Колпака "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Чтобы выгнать незваного гостя, хозяин дома сходил на ружьем, надеясь, что выстрелы отпугнут тигра. Однако, хищник кинулся на мужчину, и тому не оставалось ничего другого, как стрелять в животное.

Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев полагает, что у животного были возрастные физиологические проблемы. Утратив способность к охоте, он был вынужден придти за пропитанием в населенный пункт. Опасности для человека он не представлял, поскольку к тому времени сильно ослаб.

Представитель амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Павел Фоменко напомнил, что последний зарегистрированный случай нападения тигра на человека в Хабаровском крае произошел в 2012 году.

"Тогда действия человека были оправданы. Возможно, мы имеем дело именно с таким случаем", — предположил Фоменко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Приморском крае спасли амурского тигренка, которого пытались загрызть собаки на огороде поселка.

Источник фото: АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра"

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