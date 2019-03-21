Рэпер из Москвы попытался застрелить человека ради славы

Вчера, 20 марта, в Москве произошел серьезный инцидент. Молодой человек напал на мужчину с пистолетом.

Об этом сообщают средства массовой информации Москвы.

Так, согласно имеющейся информации, злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из сигнальной ракетницы. Горе-стрелка подвела точность — в свою жертву он ни разу не попал. Но попал в проходящую мимо женщину. Как сообщают столичные СМИ, она оказалась в больнице с ранением руки.

Примечательно, что задержал стрелявшего мужчина, в которого молодой человек и открыл огонь. Москвич передал его стражам правопорядка. Полицейские считают, что парень мог действовать из корыстных целей по найму.

Любопытно, но друзья молодого человека считают, что их приятель мог пытаться застрелить человека ради славы. Так, указали они, он является исполнителем музыки в жанре хип-хоп, и таким изощренным образом, возможно, планировал заработать себе немного популярности.

Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве, отметим, уже завел на рэпера уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что душевнобольной житель столицы облил мавзолей Ленина оливковым маслом. Очевидцы заявляют, что мужчина также кричал "Вставай!", обращаясь, очевидно, к известному на весь мир революционеру и советскому политическому и государственному деятелю Владимиру Ильичу Ленину.

Фото: facebook. com.

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