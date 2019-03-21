Общественное питание и торговля названы самыми популярными специальностями среди крымских студентов

Специальности в сфере торговли и общественного питания признали самыми популярными среди студентов Крыма. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на доклад министерства образования, науки и молодежи Республики Крыма.

По представленной ведомством информации, к числу наиболее востребованных направлений относится также и промышленность по отдельным направлениям - швейное производства, радиоэлектроника и судостроение.

На третьем месте располагаются специальности в области автодорожного, железнодорожного и водного транспорта. Чуть менее популярно среди крымских студентов строительство, сельское хозяйство, медицина и специальности сферы обслуживания.

В настоящее время на территории полуострова работают девять вузов и 37 образовательных учреждений среднего профессионального образования. Общее количество студентов в Крыму составляет приблизительно 71 тысячу человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вхождение Крыма в состав России по-прежнему поддерживают подавляющее большинство жителей полуострова. Об этом говорят данные последнего социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

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