Воронежского подростка, избившего старика, заставили извиниться на видео

Воронежские подростки решили проучить школьника, который избил старика и снял это на видео. Ребята заставили агрессора извиниться на камеру. На видео подросток просит прощения за свой поступок, а затем получает несколько заслуженных ударов по голове.
"Я извиняюсь перед стариком, которого я избил, а также перед теми, кто видел это на видеозаписи. Прошу прощения у всех", — говорит школьник на видео.
Напомним, недавно в социальных сетях вызвало общественный резонанс видео, на котором двое подростков избивали пожилого человека. Сотрудники полиции установили, что обидчики — жители Ленинского района. Сейчас правоохранители изучают подробности случившегося.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с доктором юридических наук, профессором, почетным адвокатом России Людмилой Айвар. По ее мнению, общество все больше подстрекает молодежь к жестокости.
Фото: кадр из видео
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