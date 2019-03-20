Супермаркет в Екатеринбурге оштрафовали за бесплатную раздачу просроченных продуктов

Владелец супермаркета "Жизньмарт" Иван Зайченко рассказал в социальной сети Facebook об итогах бесплатной раздачи просроченных продуктов. Он сообщил, что представители Роспотребнадзора собираются оштрафовать магазин минимум на 100 тысяч рублей.
Бесплатную раздачу просроченных продуктов питания супермаркет "Жизньмарт" начала 18 марта. Это событие анонсировал на своей странице в Facebook владелец магазина.
"Многим жителям города приходится выживать в непростых условиях, и чтобы прокормиться нужно копаться в мусорных баках. Мы хотим помочь этим людям не только сохранить достоинство, но и оставаться сытыми. Не знаю, нарушаем ли мы как-то закон или нет", — написал Зайченко.
Уже 20 марта на странице Ивана Зайченко появилась другая запись, о проверке Роспотребнадзора.
"Сотрудники Роспотребнадзора назначили штраф, минимум 100 тысяч рублей. Обязали все просроченные продукты списать и выкинуть. Хорошо хоть не закрыли. Не буду говорить, как я это воспринимаю, но есть желание заорать и заплакать. Пусть каждый делает для себя выводы сам", — сообщил Зайченко.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в московских "Ашанах" продавали просроченные продукты. Во время прокурорской проверки выявлены факты продажи повторно замороженных и просроченных продуктов, а также скоропортящихся товаров с незаконно увеличенным сроком реализации. Об этом сообщала столичная прокуратура.
Фото: Facebook
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