Россия заняла 59-е место в рейтинге самых счастливых стран мира

Подразделение Организации Объединенных Наций по поиску решений стабильного развития составило очередной ежегодный доклад World Happiness Report за минувший, 2018 год.

Этот доклад, отметим, является рейтингом самых счастливых стран мира. В составляемом рейтинге специалисты учитывают такие факторы, как валовый внутренний продукт на душу населения, продолжительность жизни и прочие значимые показатели.

Примечательно, что самыми счастливыми странами мира в минувшем году стали сплошь скандинавские страны. Так, согласно предоставленной информации, первое место рейтинга заняла Финляндия. Следом за ней, на второй строчке рейтинга, значится Норвегия. Третье место заняла Исландия, а четвертое — Дания.

Замыкает пятерку счастливейших стран мира Швейцария.

Россия же заняла 59-ое место в рейтинге самых счастливых стран мира. 58-ую строчку рейтинга занял Северный Кипр, а 60-ую — республика Казахстан.

Примечательно, что в рейтинге за 2017 год Россия заняла 49-ую строчку.

Самой несчастной страной в мире в минувшем году подразделение ООН по поиску решений стабильного развития посчитало Республику Бурунди.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг мировых государств с самым чистым воздухом. Так, уверены эксперты из Гринписа, самый чистый воздух в мире в Финляндии.

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