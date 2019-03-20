Илья Яшин проиграл реагентам: Тверской суд отклонил иск муниципального деятеля

Руководитель совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин известен как яростный борец со всем на свете. В попытке получить политические очки на выборах в Мосгордуму, в этот раз он попытался засудить ЖКХ Москвы за то, что коммунальщики якобы причиняют вред здоровью горожан, рассыпая соль в гололед. И потерпел фиаско. Прежние инициативы Яшина («социальное такси» и борьба за «памятник советской архитектуры» - квартал 998) закончились также ничем.
Надо сказать, что, когда Илья только вышел с претензиями и снял серию видео, даже его сторонники в комментариях к роликам не мягко намекнули, что не надо держать людей за идиотов. Вспучившаяся в некоторых местах Москвы плитка явный признак плохой работы подрядчиков, а не реагентов, как хотелось бы Яшину. А причину астм и аллергий стоит искать не в мешке с поваренной солью и мрамором.
На волне хайпа Илья Яшин потребовал от департамента ЖКХ через суд сделать то, что уже было и так сделано: найти самые безопасные составы, провести всевозможные тесты и исследования, сделать общественные слушания и пройти государственную экологическую экспертизу.
В 2011 году, когда Москва разработала технологию зимней уборки улиц, по которой город живет до сих пор, все это было проведено, предоставлено и все экспертизы пройдены. По этой Технологии город живет и действует до сих пор, снизив травматизм пешеходов в 3 раза, и на четверть уменьшив аварии на дорогах зимой.
К столичным коммунальщикам периодически наведываются коллеги из других городов и стран, чтобы перенять опыт быстрой очистки мегаполиса от снега. А вещества, из которых состоят антигололедные смеси: пищевая соль, хлористый кальций (к слову, лекарство от аллергии), мрамор и органическая соль, которой кормят кроликов, используются во всем мире в качестве средств от гололеда миллионами тонн.
Рассмотрев все аргументы, Тверской суд не стал поддерживать политический фарс Яшина.
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