Жительница Пермского края снесла свой дом из-за долгов по кредиту

Жительница небольшого поселка в Пермском крае снесла частный дом, строительство которого вела на своем участке. Так россиянка планировала избежать взыскания за долги по кредитам.

О любопытном инциденте сообщает пресс-служба краевого управления федеральной службы судебных приставов.

Так, согласно предоставленной информации, жительница Пермского края взяла кредит на 400 тысяч рублей. На эти деньги пермячка собиралась построить частный дом на своем участке в одном из поселков края. Расплатиться по кредиту она не смогла, и банк подал на нее в суд, а затем дело уже отошло судебным приставам.

Приставы наведались в гости женщине и арестовали строящийся дом за неуплату долгов. Как сообщают в пресс-службе краевого УФССП, на тот момент стройка была почти завершена. Прошло время, но, несмотря на арест дома, россиянка так и не погасила задолженность перед банком.

Когда судебные приставы приехали к женщине в следующий раз, то, к своему удивлению, дома не обнаружили. Примечательно, что они не смогли добиться от женщины ответа на вопрос о том, куда подевался ее новенький дом.

Краевое управление федеральной службы судебных приставов отмечает, что действия женщины являются правонарушением. Так, за снос арестованного приставами имущества предприимчивой должнице грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал составил список вещей, на которые стыдно брать кредит. Строительство дома на своем участке в этот список не входит, но в рейтинге нашлось место шикарным свадьбам, современным гаджетам и даже репетиторам.

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