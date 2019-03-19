Подросток из Дагестана потребовал лишить свою мать родительских прав

СК РФ по республике Дагестан начали проверку по факту просьбы подростка о лишении своей матери родительских прав.

16-летний подросток из города Избербаш рассказал, что его мать не только ведет асоциальный образ жизни, но еще и применяет физическое насилие по отношению к нему, его 14-летнему брату и 12-летней сестре. Следователи сообщили, что окончательное решение будет принято после доследственной проверки.

Напомним, "Правда.Ру" недавно рассказывала о просьбе московских медиков не называть найденную девочку в столичной квартире "маугли". Врачи утверждают, что термин "маугли" не соответствует статусу найденной девочки, поскольку она обладает основными социальными навыками. Помимо этого, такое "клеймо" негативно отразится на дальнейшей жизни девочки, — считает главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

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