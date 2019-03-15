Душевнобольной москвич облил оливковым маслом мавзолей Ленина

Любопытный инцидент произошел вчера, 14 марта, на Красной площади в Москве.
Так, поздним вечером житель столицы облил мавзолей Ленина оливковым маслом. Очевидцы заявляют, что мужчина также кричал "Вставай!", обращаясь, очевидно, к известному на весь мир революционеру и советскому политическому и государственному деятелю Владимиру Ильичу Ленину.
Бунтаря, согласно предоставленной информации, задержали сотрудники московской полиции. Столичные стражи правопорядка доставили мужчину в ближайшее отделение полиции и допросили. Примечательно, что полицейским не удалось добиться от задержанного никаких конкретных объяснений.
Прибывшие в отдел полиции врачи констатировали, что мужчина страдает острым расстройством личности и нуждается в психиатрической помощи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Ленинградской области предложил правительству Российской Федерации заменить тело Владимира Ильича Ленина на резиновую куклу.
Также "Правда.Ру" писала о том, что в небольшом городке на Урале на дне обмелевшего водоема местные жители нашли памятник Иосифу Сталину. Примечательно, что за бюст вождя в населенном пункте развернулась самая настоящая борьба — заинтересованы в нем и местные активисты, и сотрудники городского музея.
Фото: Википедия.
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