Посол РФ в Минске: Россия готова помочь Белоруссии при угрозе ее суверенитету

Российская Федерация готова оказать помощь Белоруссии в случае возникновения угроз ее суверенитету. Об этом в интервью агентству "РИА Новости" рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Минске Михаил Бабич.
"По вопросу о защите суверенитета - всем, мне кажется, давно хотелось бы понять, кто посягает на белорусский суверенитет и от кого его хотят защитить? Если это угроза с Запада, по аналогии с известными "цветными" революциями и государственными переворотами, то Российская Федерация, как союзник, будет вместе с Белоруссией отстаивать этот суверенитет всеми доступными средствами", - сказал дипломат.
Если подобные намеки делаются в сторону России, то "это не очень по-партнерски", добавил российский посол.
"Даже если это все лишь избирательная технология по мобилизации электората путем формирования образа врага, то вряд ли разумно эту технологию использовать за счет ухудшения отношений с братским народом", - заключил Бабич.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил граждан страны о том, что ближайшие годы станут тяжелым испытанием для независимости страны. "Последующие годы станут богатыми на различные политические события. На суверенитет и независимость нашей страны могут посягать со всех сторон, и с Запада, и с Востока", - сказал Лукашенко.
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