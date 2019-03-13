Жительница Свердловской области отбилась батоном от нападавшего

54-летняя жительница Новоуральска Татьяна вооружилась батоном и напала на неизвестного, который за ней следил. Мужчина прятался за деревом и вел себя неестественно.
В лесном массиве, где произошел инцидент очень часто наблюдаются подобные ситуации. Например, около полугода назад в этом же месте неизвестный напал на дочь Татьяны — Анну. Молодая девушка разговаривала по телефону и не заметила приближение злоумышленника. Он нанес ей сзади мощный удар, в результате чего девушка выронила телефон. Нападавший поднял телефон и попытался скрыться, но его догнал проезжавший мимо велосипедист.
"Моя мама не растерялась в такой ситуации. Решила, что лучшая защита — это нападение, и вооружившись батоном в открытую пошла на бандита. Его такое поведение, конечно же, напугало. Он начал убегать, а затем скрылся в толпе", — прокомментировала случившееся Анна.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте, который произошел в Италии. Пожарным пришлось спасать мать и дочь от разъяренного кота.
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