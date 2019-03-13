Илья Яшин представил неполный отчет о своей работе

Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин опубликовал видеоотчет о проделанной в 2019 году работе. Муниципальный депутат рассказал об успехах в социальной сфере, ЖКХ, благоустройстве района, юридической помощи населению и борьбе с коррупцией. Ролик активно распространяется, в том числе через ресурсы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В отчете, однако, не нашлось места ответам на вопросы, которые Яшину в конце февраля в ходе личной встречи задали жители округа и которые позже озвучил в эфире радиостанции "Вести FM" ведущий Владимир Соловьев.

Главным успехом в социальной сфере в своем видеоотчете Илья Яшин назвал создание социального такси. Проект удалось запустить благодаря отказу главы округа от машины с водителем, которая по должности положена ему от государства. Однако депутат так и не смог назвать ни точное количество совершенных социальным такси рейсов, ни предоставить путевые листы.

Однако по всему выходит, что стоимость одной поездки оказалась сопоставима с перелетом в Европу. Заказывать такси необходимо за два дня до поездки, что очень неудобно, а в качестве транспортного средства используется обычный седан, что делает службу непригодной для маломобильных групп граждан и многодетных семей (а именно они и были заявлены основной целевой аудиторией).

Не смог Илья Яшин и объяснить, почему финансируемая за счет средств муниципалитета газета "Красная строка" является фактически его агитационным листком. Издание практически не печатает ни официальные документы, ни хотя бы просто новости района — львиная доля информации касается деятельности самого Яшина. Вдобавок, оно не зарегистрировано как СМИ, что является прямым нарушением закона.

Яшин не смог отчитаться и о проведенных на территории муниципалитета праздниках, на которые в бюджете были предусмотрены 943 тысячи рублей. Он также не дал внятного ответа, почему не смог выполнить предвыборное обещание добиться снижения тарифов на ЖКХ и исключения из них сборов на капремонт. Не смог ответить, на какой стадии рассмотрения находятся инициированные им разбирательства против различных структур и чиновников.

Отчетный ролик вышел 12 марта, а вышеупомянутые вопросы были заданы Илье Яшину еще 26 февраля.