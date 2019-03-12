Фабрика на Кузбассе стала причиной выпадения черного снега

Суд города Прокопьевска в Кемеровской области на 60 суток приостановил работу горно-обогатительной фабрики, допустившей незаконный выброс в атмосферу пыли и сажи. Концентрация этих компонентов в воздухе оказалась столь высокой, что в городе выпал черный снег.



Кемеровчане соревнуются: у кого снег чернее?

Как сообщает областная прокуратура, проверка показала отсутствие на предприятии пылеулавливающего оборудования, что и привело к превышению нормативов по выбросу вредных веществ. Еще одна фабрика, где выявлены аналогичные нарушения может быть закрыта в ближайшее время.

Оба предприятия расположены в окружении жилой застройки и в числе прочих производственных процессов занимаются приемом и отгрузкой угля. При этом, меры по пылеподавлению во время этих процессов выполняются не в полном объеме.

Проверкой деятельности фабрик прокуратура занялась после появления сообщений о черном снеге в СМИ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во время запуска новой газовой котельной черный снег накрыл Новосибирск.

Источник фото: кадр из сюжета "Пятого канала".

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