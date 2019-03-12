Фабрика на Кузбассе стала причиной выпадения черного снега

Суд города Прокопьевска в Кемеровской области на 60 суток приостановил работу горно-обогатительной фабрики, допустившей незаконный выброс в атмосферу пыли и сажи. Концентрация этих компонентов в воздухе оказалась столь высокой, что в городе выпал черный снег.
Как сообщает областная прокуратура, проверка показала отсутствие на предприятии пылеулавливающего оборудования, что и привело к превышению нормативов по выбросу вредных веществ. Еще одна фабрика, где выявлены аналогичные нарушения может быть закрыта в ближайшее время.
Оба предприятия расположены в окружении жилой застройки и в числе прочих производственных процессов занимаются приемом и отгрузкой угля. При этом, меры по пылеподавлению во время этих процессов выполняются не в полном объеме.
Проверкой деятельности фабрик прокуратура занялась после появления сообщений о черном снеге в СМИ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во время запуска новой газовой котельной черный снег накрыл Новосибирск.
Источник фото: кадр из сюжета "Пятого канала".
Читайте также
Голодные обмороки школьников в Кузбассе подтвердились
Губернатор назвал кузбассцев "бесформенными телами в трусах"
В Новокузнецке устроили официальную церемонию ввода в эксплуатацию мусорного бака
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Президент Украины Петр Порошенко в случае поражения на выборах может бежать из страны.
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.
Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.