СК начал расследование по факту подмены ребенка в Саратове, которое произошло 29 лет назад

Следственное управление СК России по Саратовской области начало расследование по факту подмены ребенка в местном роддоме, которое произошло 29 лет назад.
Расследование было инициировано после показа сюжета на одном из федеральных телеканалов, в котором рассказывалось, что семейная пара подозревала о подмене своего ребенка. Следователи установили, что 29-летняя дочь супругов не является их биологической дочерью.
"На основании полученных данных, следователи регионального управления СК РФ приступили к установлению всех подробностей случившегося. В ближайшее время следователи изучат документацию роддома, в котором произошел инцидент, а также опросят его сотрудников", — говорится в сообщении СК РФ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что москвичи смогут выбрать, какое медицинское учреждение им необходимо на месте московского роддома №10.
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