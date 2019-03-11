СК начал расследование по факту подмены ребенка в Саратове, которое произошло 29 лет назад

Следственное управление СК России по Саратовской области начало расследование по факту подмены ребенка в местном роддоме, которое произошло 29 лет назад.

Расследование было инициировано после показа сюжета на одном из федеральных телеканалов, в котором рассказывалось, что семейная пара подозревала о подмене своего ребенка. Следователи установили, что 29-летняя дочь супругов не является их биологической дочерью.

"На основании полученных данных, следователи регионального управления СК РФ приступили к установлению всех подробностей случившегося. В ближайшее время следователи изучат документацию роддома, в котором произошел инцидент, а также опросят его сотрудников", — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что москвичи смогут выбрать, какое медицинское учреждение им необходимо на месте московского роддома №10.

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