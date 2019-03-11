Жительница Ижевска вывешивала своего сына с балкона 14-го этажа за отказ убрать игрушки

Следственное управление СК России по Удмуртии сообщило, что местная жительница вывешивала своего сына с балкона 14-го этажа за отказ убирать игрушки. Очевидцы утверждают, что 30-летняя женщина неоднократно использовала такой метод "воспитания".

В последний раз женщина вывесила своего младшего сына с балкона вниз головой. Увидев это, ее старший сын начал плакать и просить женщину вернуть своего младшего брата в квартиру. Сейчас женщина проходит судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала про китайскую женщину, которая отказалась от своего сына после того, как он не смог набрать необходимое количество баллов на экзамене. Сотрудники полиции нашли брошенного школьника недалеко от магистрали, он направлялся на ближайший вокзал. В разговоре с полицейскими он признался, что причиной гнева матери стали недостаточно высокие баллы за экзамен. "Я плохо стад экзамен и набрал только 81 балл, а не 95, как она хотела", — рассказал 12-летний мальчик.

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