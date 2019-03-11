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Источник Правда.Ру

На московских рынках ищут нелегалов и майнеров криптовалют

Россия » Центр » Москва

Сотрудники полиции проводят проверки в торговых комплексах Москвы. Утром 11 марта ОМОН оцепил территорию ТЦ "Москва" на Тихорецком бульваре. В помещениях идут обыски. Находящихся внутри граждан подвергли процедурам досмотра и проверки документов.

На московских рынках ищут нелегалов и майнеров криптовалют.

Обыски проходят также в расположенной рядом гостинице, где проживают сотрудники ТЦ. По версии телеграм-канала Mash, операция может быть связана с массовыми драками, которые недавно произошли в столице. "Ищут преступников в розыске, оружие, а заодно тех, кто работает в России нелегально", — сообщает Mash.

Полицейский рейд происходит также на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы. Туда полицейские и сотрудники миграционной службы пришли в три часа ночи. По информации агентства "Интерфакс", на рынках могут искать криптовалютные фермы.

Массовые драки мигрантов проходят у ТЦ "Москва" на Тихорецком бульваре регулярно. Так, осенью 2017 года "Правда.Ру" сообщала, что полиции удалось предотвратить там конфликт с участием от 50 до 250 человек.

Источник фото: Московский миграционный центр.

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