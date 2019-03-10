Администрация главы Чувашии прокомментировала заявление местного чиновника о зарплатах учителей

Власти республики Чувашия прокомментировали высказывание начальника администрации главы республики Юрия Васильева относительно низких зарплат учителей. На официальном сайте администрации Чувашии утверждается, что СМИ исказили слова Юрия Васильева, и в его высказывании вообще не звучали слова "лень" и "ленивые".
Далее в пресс-релизе поясняется, что Юрий Васильев имел в виду совсем другую точку зрения. По его словам, маленькую зарплату получают те преподаватели, которые работают на полставки. А те учителя, которые трудятся больше — получают достойную оплату труда.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении начальника администрации главы республики Юрия Васильева, которое вызвало бурную реакцию среди россиян. Чувашский чиновник связал низкую оплату труда преподавателей с отсутствием трудолюбия и ленью.
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