В Татарстане чиновница отказалась от подаренного ей Porsche

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина решила отказаться от автомобиля Porsche, подаренного ее молодым человеком на Восьмое марта. Она заявила, что машину следует продать, а вырученные деньги инвестировать в экономику Республики. Об этом сообщает местное издание "Татар-информ".
По словам чиновницы, такой подарок является экономически нецелесообразным из-за большого количества работы и постоянных командировок.
"Подарили - да. Но я не взяла. Зачем мне личная машина сейчас? Велела ему продать машину и инвестировать в Татарстан. Это и есть для меня лучший подарок", - сказала Минуллина в беседе в изданием.
Накануне глава инвестиционного агентства Республики рассказала о своем подарке Леониду Якубовичу, которого пригласили для поздравления сотрудниц правительства Татарстана. На вопрос девушки о том, что делать с подаренным автомобилем, телеведущий попросил дать телефон ее молодого человека.
Ранее "Правда.Ру" писала об очередном скандальном заявлении чиновника из Чувашии. Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей и учителей в Республике отсутствием у них трудолюбия.
На фото: Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина
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