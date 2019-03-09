Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей и учителей в Республике отсутствием у них трудолюбия. Об этом сообщает портал "Idel.Реалии".
По словам чиновника, маленькие зарплаты получают только те бюджетники, которые в силу своих личных качеств не склонны к добросовестному труду и работают слишком мало.
"На самом деле, есть такие учителя, которые получают мало, но они также мало работают. А порядочные, добросовестные, трудолюбивые и нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату", - сказал Васильев.
Комментируя высказывание депутата от КПРФ, сославшегося на майские указы президента России, Васильев обвинил оппозицию в желании "заработать себе дополнительные очки", выбирая для своих публичных выступлений наиболее болезненные вопросы. Он предложил детально разобрать эту тему на правительственном часе.
Российские чиновники не первый раз попадает в неприятные ситуация из-за своих неосторожных высказываний. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что директор владимирского департамента образования Ольга Беляева заявила, будто организацией питания учеников общеобразовательных учреждений должны заниматься их родители. В ноябре минувшего года директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких посчитала, что государство ничего не должно молодым гражданам страны, поскольку не просило родителей их рожать.
На фото: Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев
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