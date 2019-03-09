В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США обнаружили мину

Сотрудник посольства Соединенных Штатов в Москве попытался провести в своем багаже минометную мину в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.
По имеющейся на данный момент информации, похожий на мину предмет был обнаружен у сотрудника дипломатического корпуса США при входе в терминал утром субботы, 9 марта. Позднее взрывотехники установили, что это действительно минометная мина с взрывателем. Взрывчатого вещества в ней не было, но его следы присутствовали на стенках корпуса взрывного устройства.
В Министерстве иностранных дел России назвали инцидент сознательной провокацией со стороны работника посольства США. "С учетом огромного внимания, которое в самих США уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже - это очень серьезно", - отметили в ведомстве.
В Москве ожидают, что посольство Соединенных Штатов объяснит этот поступок своего работника.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что охрана аэропорта города Аллентаун в штате Пенсильвания обнаружили разобранный гранатомет в багаже одного из пассажиров. Сотрудники охраны выявили оружие, когда багаж пассажира проходил через сканирующее устройство.
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