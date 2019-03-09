На двух камчатских вулканах произошли выбросы пепла

Выбросы пеплы зафиксированы на двух камчатских вулканах - Шивелуче и Карымском. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю.
На Шивелуче высота пепельного выброса достигла отметки в 10 километров при высоте самого вулкана в три километра. На Карымском, высота которого составляет около 1,4 километров, выброс поднялся до 3 километров. Природным явлением был присвоен красный и оранжевый уровень авиационной опасности соответственно.
Шлейф от вулкана Шивелуч распространился в северо-западном направлении на расстояние более 15 километров. В краевом управление ГУ МЧС отмечают, что населенных пунктов по пути движения пепельного шлейфа нет. Оперативные дежурные Усть-Камчатского района и диспетчеры пожарных подразделений также не регистрировали выпадения пепла в населенных пунктах, расположенных вблизи Шивелуча.
В настоящее время спасатели рекомендуют жителям и туристам соблюдать необходимые меры безопасности, поскольку вероятность попадания населенных пунктов под пепельный шлейф все еще сохраняется. Пепел, по словам специалистов, может вызвать аллергические реакции у людей и стать причиной поломок автомобилей.
Отметим, что Шивелуч является самым северным и одним из наиболее активных действующих вулканов на Камчатке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как в марте 2015 года вулканы Шивелуч и Ключевской выбросили столбы пепла на высоту 7 и 9 км над уровнем моря.
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