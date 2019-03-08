Россия вошла в перечень стран с опасной водой из-под крана

Россия вошла в список стран, в которых водопроводная вода небезопасна для здоровья или неприятна. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на данные туристического агентства Globehunters.

Список стран был составлен на основе информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США. В перечень вошли 187 государств, в том числе Россия, а также все бывшие республики СССР, за исключением Эстонии.

В агентстве подчеркивают, что в государствах, попавших в перечень, вода из-под крана не подходит для питья, но причиной этому могут служить самые различные факторы. Для их установления требуется отдельное и более широкое исследование.

Наиболее безопасной проточная вода признана в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Чили, Японии, Южной Корее, Саудовской Аравии, Великобритании и в большинстве стран Европейского Союза.

Напомним, что от употребления загрязненной воды во всем мире ежегодно умирают более 840 тысяч человек, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению американских медиков из университета Северной Каролины, дети и подростки, пьющие воду из-под крана, реже страдают от кариеса. Но при этом у них повышен уровень свинца в крови.

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