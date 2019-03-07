Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов страны с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. За ним следуют Сахалин, Магаданская и Московская области, а также Республика Карелия.
По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, в этих регионах каждый житель выпивает среднем более 25 литров чистого спирта в год при среднем общероссийском показателе 14,3 литра.
Специалисты центра обнаружили прямую взаимосвязь между количеством выпитого и уровнем доходов граждан. Оказалось, что эти же регионы лидируют по размеру средней зарплаты. При этом, низкая статистика потребления алкоголя в беднейших областях не обязательно означает, что их жители ведут здоровый образ жизни — эксперты полагают, что там развит рынок более дешевой контрафактной продукции, которая не отображается в официальных данных.
Увеличение среднего показателя потребления алкоголя в стране на 8,3% за год в центре также не считают тревожной цифрой — рост эксперты связывают с введением системы ЕГАИС в сельской местности, что привело к повышению точности статистических данных.
Напомним, что два года назад по официальной статистике каждый россиянин выпивал в среднем по 10 литров спирта в год. Однако, как писала "Правда.Ру", специалисты называли эту цифру достаточно условной.
Источник фото: pxhere.com
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