Неизвестный бросил в здание администрации Красноярска несколько "коктейлей Молотова"

В ночь со 2 на 3 марта неизвестный мужчина совершил нападение на администрацию Красноярска, бросив в здание областного правительства несколько бутылок с зажигательной смесью. Видеозапись нападения была размещена на YouTube.

На кадрах видно, что нападавший расставил на бордюре несколько бутылок с зажигательной смесью и стал поочередно кидать их в здание администрации. Всего мужчина успел кинуть три "коктейля Молотова", затем часть жидкости попала ему на одежду и, вероятно, именно это обстоятельство заставило прекратить нападение. Неизвестный, оставив рюкзак, убегает с места происшествия. Догнать его пытается некий мужчина, однако кто он - охранник или просто неравнодушный горожанин - понять невозможно.

Как отметили в региональном управлении МВД, позднее сотрудники полиции задержали подозреваемых в умышленном поджоге красноярской администрации. Ими оказались 25-летний и 27-летний мужчины. В их отношении открыты два уголовных дела и назначены судебно-психиатрические экспертизы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как в Красноярске болельщик выхватил клюшку у хоккеиста и унес ее с собой. Инцидент произошел по окончанию матча между сборными Канады и Великобритании в рамках зимней Универсиады-2019. Затем болельщик выставил клюшку на открытые торги в интернете и заработал на ее продаже около 50 тысяч рублей.

Читайте также: Красноярский болельщик продал клюшку, которую отобрал у канадского хоккеиста

Пассажир с гранатометом пришел в аэропорт США