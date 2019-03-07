Единоросс извинился перед малоимущими пенсионерами за слова об "алкашаx"

Депутат Волгоградской областной думы от политической партии "Единая Россия" Гасан Набиев, ставший главным героем средств массовой информации из-за своего нашумевшего неоднозначного высказывания, попросил прощения.

О том, что Гасан Набиев просит прощения у граждан Российской Федерации за свои слова, сообщает пресс-служба отделения "Единой России" в Волгограде.

Напомним, что Гасан Набиев заявил, будто мизерные пенсии в России получают лишь те, кто недобросовестно работал. Пенсионные накопления в размере 8 тысяч рублей, например, указал Набиев, могут получать лишь "тунеядцы и алкаши". Те же, уверен народный избранник, кто трудился честно, будут получать по 20, а то и 25 тысяч рублей.

После того, как высказывание политика из "Единой России" вызвало у общественности гнев, а средства массовой информации растиражировали его слова, Гасан Набиев принял решение извиниться. Так, передает слова депутата пресс-служба политической партии, он якобы имел ввиду ситуацию с пенсиями работников предприятия, которым он когда-то руководил. Сравнение было некорректным, признал Набиев.

Примечательно, что словами своего сотрудника заинтересовалось руководство "Единой России". Так, там уже заявили о том, что проверят нашумевшее высказывание Гасана Набиева на комиссии по этике.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что высокопоставленный чиновник из государственной корпорации "Роскосмос" назвал жителей старых панельных домов "скотобазой". Соответствующее заявление глава отдела нормативно-правового обеспечения сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: facebook.com.

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