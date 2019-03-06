Премьер Люксембурга пообещал помощь в восстановлении отношений России и Запада

Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал о предложении премьера Люксембурга стать посредником в восстановлении отношений между Россией и США.

"Я убежден, что в нашем мире все зависит от людей. Премьер Люксембурга действительно заверил меня, что может стать посредником в вопросе нормализации отношений с Западом. Более того, господин Беттель впервые сообщил мне об этом еще в 2015 году", — рассказал журналистам Медведев.

В свою очередь Ксавье Беттель выразил сожаление в связи с тем, во что сегодня превратился российско-американский диалог. По его мнению, сторонам необходимо больше общаться в живую, а не использовать для общения санкции и прессу.

"По моему мнению, диалог — это единственный способ уладить текущие разногласия. Я буду доносить эту позицию до Запада, в частности до президента США Дональда Трампа. Я согласен возложить эту миссию на себя", — сообщил Ксавье Беттель.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в 2015 году премьер Люксембурга стал первым европейским чиновником заключившим официальный однополый брак.

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