Полиция Петербурга рассказала о росте жалоб на аниматоров в костюмах животных

Полиция Санкт-Петербурга за несколько месяцев текущего года 34 раза привлекала к административной ответственности аниматоров в ростовых куклах коней, ослов, медведей и других животных.
Об этом общественности сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, заявили специалисты, жители и туристы культурной столицы России жалуются на вымогательство денег со стороны аниматоров. По словам пострадавших, наглецы требуют с них несколько сотен рублей за фотографию с ними, а в случае отказы платить порой ведут себя агрессивно и по-хамски.
Примечательно, что, по словам представителей пресс-службы полиции Санкт-Петербурга, 34 случая привлечения аниматоров к административной ответственности в 2018 году зафиксировано лишь в Центральном районе города.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полиция Санкт-Петербурга задержала двух вандалов, затащивших мангал на скульптуру Медного всадника. Правонарушители отделались штрафом в размере нескольких сотен рублей.
Также "Правда.Ру" писала о том, что вандалы из Санкт-Петербурга жестоко расправились с фигурами Чебурашки, Крокодила Гены и старухи Шапокляк. Если Чебурашка отделался, что называется, легким испугом, то остальным пришлось несладко — им преступники оторвали головы.
"Правда.Ру" также писала о том, что Санкт-Петербург занял первое место в списке наиболее привлекательных для туризма российских городов.
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