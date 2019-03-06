Томский педагог интерната для слабослышащих материлась на уроках

Ученики интерната для слабослышащих опубликовали в Интернете видео, на котором учительница ругается матом, разговаривая по телефону. Инцидент произошел прямо на уроке.
На видео видно, как преподаватель ищет классный журнал, затем у нее звонит телефон и она отвечает на звонок. Но тут же начинает употреблять нецензурную лексику в адрес своего собеседника, не обращая внимания на учеников. Оказалось, что дети неоднократно жаловались на преподавателя за нецензурные прозвища.
Примечательно то, что видео было записано в ноябре 2018, однако опубликовано только недавно. Директор школы-интерната сообщила, что провинившийся преподаватель продолжает работать. В ее отношении идет внутреннее расследование.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о героическом поступке преподавательницы Керченского политехнического колледжа Ларисы Кудрявцевой, которая ценой своей жизни спасла детей от смерти во время нападения на колледж.
Фото: кадр из видео
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