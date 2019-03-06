Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути

Российская Федерация разработала правила прохода военных кораблей через Северный морской путь. Ранее Соединенные Штаты Америки были против превосходства России на Северном морском пути, однако ввод общих правил пребывания военных кораблей в секторе может полностью изменить текущую ситуацию.
По новым правилам, военные корабли должны будут оповестить Россию о своих планах в СМП за 45 суток. При этом, российские власти могут отказать иностранным военным кораблям пройти через Северный морской путь. Если российский флот заметит несанкционированное движение в регионе, то он оставляет за собой право применить штрафные меры — арестовать или даже уничтожить судно.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении американского адмирала Джеймса Фогго, который дал гарантию, что США прекратит господство России в Арктике.
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