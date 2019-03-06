Таксист заставил безденежного пассажира умываться зеленкой

Приморские правоохранители начали проверку в связи с опубликованным в Instagram видео, на котором таксист заставляет умываться пассажира зеленкой за то, что у него не оказалось денег для оплаты услуг перевозчика.

На видео видно, как водитель такси заставил молодого человека стать на колени, а затем облил его зеленкой. При этом, водитель постоянно повторял, чтобы молодой человек больше не совершал подобного. По предварительной информации, пассажир довольно продолжительное время катался по городу, а затем отказался оплатить услугу в размере 1500 рублей.

Сейчас полиция выясняет личности потерпевшего и таксиста. В УМВД по Приморскому краю подчеркивают, что окончательное решение по инциденту будет принято после окончания оперативно-розыскных работ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как известного оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле. Инцидент произошел перед открытием его избирательного штаба.

Фото: Instagram

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