Таксист заставил безденежного пассажира умываться зеленкой

Приморские правоохранители начали проверку в связи с опубликованным в Instagram видео, на котором таксист заставляет умываться пассажира зеленкой за то, что у него не оказалось денег для оплаты услуг перевозчика.
На видео видно, как водитель такси заставил молодого человека стать на колени, а затем облил его зеленкой. При этом, водитель постоянно повторял, чтобы молодой человек больше не совершал подобного. По предварительной информации, пассажир довольно продолжительное время катался по городу, а затем отказался оплатить услугу в размере 1500 рублей.
Сейчас полиция выясняет личности потерпевшего и таксиста. В УМВД по Приморскому краю подчеркивают, что окончательное решение по инциденту будет принято после окончания оперативно-розыскных работ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как известного оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле. Инцидент произошел перед открытием его избирательного штаба.
Фото: Instagram
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