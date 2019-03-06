В Москве 80% учителей аттестованы на первую и высшую категории

Добровольную аттестацию на первую и высшую квалификационные категории прошли 80% учителей московских школ. Об этом в эфире Московского образовательного телеканала заявил руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.
«Единственным серьезным аргументом для директора на увольнение учителя по инициативе администрации может быть только неуспешная аттестация педагога на соответствие занимаемой должности. Если учитель аттестован на соответствие занимаемой должности (а у нас 80% учителей, более того, аттестованы на первую и высшую категорию и автоматически аттестованы на соответствие занимаемой должности), директор не должен по своей инициативе увольнять учителя», - сказал Калина, отвечая на вопрос из зрительного зала о механизме увольнения педагогов.
По словам министра столичного правительства, в решении об увольнении учителя должны принимать участие представители профсоюзной организации, педагогического коллектива, аттестационной комиссии и Управляющего совета школы.
«Мы не зря создавали Управляющие советы школ. Директору, прежде чем уволить учителя по своей инициативе, было бы правильно, не только убедится, что учитель не прошел аттестацию, но и посоветоваться с Управляющим советом», - отметил Исаак Калина.
Глава образовательного ведомства столицы также добавил, что «увольнение учителя по инициативе администрации - это крайняя мера».
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