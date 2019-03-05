На унижающего учеников директора школы в колымском селе завели уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Магаданской области возбудило уголовное дело в отношении директора школы в селе Тахтоямск, обвиняемого в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фигурантом уголовного дела руководитель учебного заведения стал после того, как на сайте одной из местных телекомпаний появился видеоролик, на кадрах которого директор школы унижал и оскорблял учеников, а также применял к ним физическую силу.

Следователи провели проверку и установили факты жестокого обращения с детьми со стороны педагога. "По результатам выезда в село Тахтоямск следователями получены подтверждения фактов неправомерных действий", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Работникам правоохранительных органов предстоит выяснить мотивы применения насилия и оскорбления учеников директором школы. После выявления всех обстоятельств инцидента в отношении руководителя учебного заведения будут приняты меры, предусмотренные законом.

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