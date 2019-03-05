Костромские депутаты обязали жителей малоквартирных домов самостоятельно проводить капремонт

Депутаты Костромской областной думы приняли законопроект, согласно которому муниципалитеты получили право исключать из программы капитального ремонта жилья малонаселенные дома, насчитывающие менее пяти квартир.

Такое решение депутаты приняли в связи с тем, что сборы с небольших домов не покрывают затраты за их ремонт. Отныне жители этих домов, в течении пяти лет ежемесячно вносившие взносы в фонд капремонта, будут исключены из программы капитального ремонта.

"Им придется самостоятельно решать вопросы, связанные с ремонтом своего дома", - пояснили законодатели.

В областном парламенте подчеркивают, что жителям 179 домов будут возвращены средства, которые они вносили в общий фонд. Возврат составит приблизительно 60 тысяч рублей на каждый дом. Однако только на ремонт крыши одного здания потребуется более миллиона рублей, собрать такие средства за счет взносов всех жильцов невозможно, обращают внимание в материале.

Как считают депутаты, самостоятельный ремонт обойдется гражданам дешевле, поскольку в стоимость не будут включаться услуги строительного надзора.

Один из местных парламентариев заметил, что новый законопроект нарушает установленный принцип социальной справедливости. "Люди пять лет платили взносы, надеялись, что их дома отремонтируют, а их отвечают: мы вам вернем деньги, но при этом ремонтировать не будем. Мы обманываем 2000 человек", - сказал депутат.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в минувшем году был скорректирован перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в доме, выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта.

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