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Источник Правда.Ру

Владимир Колокольцев представил нового главу полиции Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В понедельник, 4 февраля, в Санкт-Петербурге министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев представил руководителям подразделений и сотрудникам регионального ГУ МВД нового начальника - генерал-майора Романа Плугина. 

Владимир Колокольцев представил нового главу полиции Петербурга. 400016.jpeg

По словам главы силового ведомства, Роман Плугин хорошо знаком со спецификой работы полиции в мегополисе. "Уверен, что его богатый практический опыт, организаторские способности будут востребованы и здесь, в новой должности. Позволят нацелить личный состав на эффективное выполнение поставленных задач. Прежде всего имею в виду реализацию национальных проектов, а также приоритеты, обозначенные Президентом в Послании Федеральному Собранию", - сказал Владимир Колокольцев.

С декабря 2013 года новый начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возглавлял УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве. 

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан в комментарии "Правде.Ру" выразил уверенность, что назначение Плугина приведет к улучшению криминогенной обстановки в Северной столице и области.

"За время службы в органах его имя не было замешано ни в каких-либо скандалах, он честный и скромный офицер, добросовестно и качественно делающий свою работу. У него прекрасный опыт, поэтому, подчеркну, Петербург очень выиграл от этого назначения. В недавнем послании Федеральному собранию, а также в своем выступлении на коллегии МВД, президент очертил сферы деятельности, где правоохранители должны повысить свою эффективность. Именно на этом предстоит сосредоточиться Роману Юрьевичу в Санкт-Петербурге. И, конечно, важна антикоррупционная работа, в которой он - настоящий профессионал", - отметил Цветков. 

В свою очередь, заместитель председателя Общественного совета при ГУМВД России по Москве Вадим Горшенин подчеркнул, что общественность Москвы знает Романа Плугина исключительно с хорошей стороны.

"Он всегда был открыт для сотрудничества с общественным советом ГУВД Москвы, деятельность его и его подчиненных всегда была прозрачна. Для УВД по Южному административному округу, его уход с поста, это безусловно потеря. Естественно, что Санкт-Петербург для него, это новый вызов. Жители города ждут качественных изменений в борьбе с преступностью, особенно, по горячим следам, в профилактике и предотвращению правонарушений, в усилении охраны общественного порядка. Уверен, что Плугин справится с этими задачами на отлично, несмотря на все сложности", - заключил Горшенин. 

На фото: Начальник ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майор Роман Плугин

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Темы Плугин полиция МВД России Колокольцев Санкт-Петербург
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