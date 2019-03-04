Покупательницу тюменской "Пятерочки" в коробке с сахаром ждал сюрприз

Портал 72.ru рассказал об инциденте, который произошел в одном из магазинов "Пятерочка" в Тюмени. Местная жительница купила упаковку сахара-рафинада, но обнаружила внутри груду камней.
"По пути на работу зашла в "Пятерочку" по улице Червишевский тракт, 64. Купила упаковку сахара и отправилась на работу. Содержимое обнаружила уже там, заварила чайник, налила воду, открываю пачку, а там сюрприз. Коллега удивилась больше чем я, сразу даже не поверила своим глазам", - делится впечатлениями Елена Силич.
По словам Елены Силич, упаковка, в которой находились камни вместо сахара, была помечена крестом. При этом, внешние следы вскрытия или повреждения упаковки отсутствовали. Сотрудники "Пятерочки" рассказали, что Елена не первая, кто столкнулась с такой неожиданностью. Ей поменяли товар и извинились за неудобства. Кассиры отмечают, что покупатели находили камни именно в тех упаковках, которые были помечены крестом.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заключении ученых относительно сахара. По мнению исследователей, именно сахар увеличивает риск возникновения рака.
Фото: 72.ru
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